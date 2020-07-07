О новобранце в команде сообщает официальный сайт клуба. По соглашению Махоумс до 2031 года заработает больше, например, чем бюджет города Днепр (13 миллиардов гривен) за 2020 год.

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Раньше такие контракты были только в бейсболе. Но звездный спортсмен американского футбола переплюнул все рекорды.

Что известно о звездном Патрике Махоумсе

В молодом возрасте он уже возглавил рейтинги всех игроков FBS дивизиона I NCAA в нескольких категориях, включая пройденные ярды (5 052 ярдов) и 53 тачдауна.

Махоумс стал единственным защитником в истории, который за сезон выбросил свыше 5000 ярдов играя за колледж и НФЛ.

Его выступление в первом сезоне на позиции стартера было успешным. Он был назван Pro Bowl, First Team All-Pro и победил в звании лучшего игрока NFL.

Махоумс – один из четырех афроамериканцев, которые выиграли награду AP MVP. Во время плей-офф в сезоне 2019/20 Махоумс привел команду к победе в Super Bowl LIV.

Махоумс был награжден как самый ценный игрок Суперкубка, стал вторым афроамериканцем, который выиграл награду после Дуга Уильямса.

Также стал вторым самым молодым защитником (24 года и 138 дней) в истории после Бена Ретлисбергера (23 года и 320 дней), выигравшим Суперкубок.

Длинные пасы Патрика Махоумса смотрите видео: