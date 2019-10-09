Большего поединка и просить ничего: новый соперник Усика с нетерпением ждет боя с украинцем

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Чазз Уизерспун
Чазз Уизерспун / Фото из открытых источников

Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО) прокомментировал предстоящий поединок против украинца Александра Усика.

Уизерспун отметил, что он долго ждал титульного поединка и наконец получил свой шанс.

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Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так находился в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить ничего. Александр дебютирует в хэвивейте, ему как раз предстоит узнать, что здесь – совсем другая игра.

Я выиграл восемь боев подряд, поэтому знал, что вскоре получу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит сражение на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы,
– сказал Уизерспун.

Бой состоится 12 октября в Чикаго. Уизерспун никогда не оспаривал главные чемпионские титулы. Его самые громкие соперники – Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

Напомним, что после того, как Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, промоутер Эдди Хирн заявил, что они договариваются с тремя-четырьмя боксерами, чтобы бой все же состоялся 12 октября в Чикаго. Среди названных журналистами соперников был и россиянин Александр Устинов. Однако другой промоутер Усика Александр Красюк категорически отрицал вероятность боя против россиянина.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Александр Усик
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