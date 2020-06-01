31 мая в поединке 24 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" футболист гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков". Но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR.

Оказалось, что до удара Сидорова защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Такое решение Екатерины Монзуль вызвало большое возмущение в футбольной общности, пишет 24 канал.

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Сам Денис Попов гневно раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Екатериной Монзуль. "Наши украинские арбитры – ", – написал Попов в Instagram.

В свою очередь, Тарас Степаненко заявил, что в этом моменте был 100-процентный фол:

Я выпрыгнул и получил по лицу. Затем посмотрели VAR и зафиксировали нарушение. Это был фол, точно. На такой высоте невозможно, чтобы я сам подлез под руку. Я посмотрю еще повтор, но это фол, сто процентов. Я уважаю Алексея Михайличенко, знаю его очень давно. Он говорил с судьей. Но я никогда не симулирую. У нас с Михайличенко был диалог. Когда пересмотрит повтор, он поймет, что там был фол,

– заявил Степаненко в эфире "Футбол 1".

Эксперт телеканалов "Футбол" Вячеслав Шевчук также выразил несогласие с арбитром матча "Шахтер" – "Динамо".

"В данном эпизоде ​​не согласен с арбитром Монзуль. Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое ощущение, что Попов искал контакт с плечом, корпусом. А Степаненко, опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал то же самое. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся Степаненко, но не было удара", – рассказал Шевчук.

Добавим, что момент с фолом Попова оценил бывший глава арбитров чемпионата Англии Кит Хакетт.

"Екатерина Монзуль правильно сделала, что посмотрела сама этот момент на экране VAR – это сложный случай, который не должен был решаться видеоасистентом. Но Тарас Степаненко, на мой взгляд, упал на газон слишком легко. Это был акт симуляции. Этот гол нужно было засчитывать", – цитирует Хакетта Tribuna.com.

Смотрите видео эпизода (с 0:48)

Шахтер – Динамо: главное

"Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. "Динамо" из-за поражения опустился на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

"Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая то, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство.