Большой аллигатор нагло вылез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео

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Аллигатор
Аллигатор / incpak.com

Аллигатор гигантских размеров помешал проведению игры в гольф в Джорджии, что в США.

Рептилия решила прогуляться по ровному газону, в то время, когда на нем были гольфисты.

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Аллигатор не обратил внимания на игроков и уверенно направился к водоему.

Некоторые гольфисты не растерялись и не начали убегать, а решили снять на видео огромного крокодила.

После того, как крокодил погулял по полю, он вернулся обратно в реку и исчез.

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Теги: Спорт
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