Большой аллигатор нагло вылез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео

Аллигатор гигантских размеров помешал проведению игры в гольф в Джорджии, что в США.

Рептилия решила прогуляться по ровному газону, в то время, когда на нем были гольфисты.

Читайте также: Побитый Кличко боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео

Аллигатор не обратил внимания на игроков и уверенно направился к водоему.

Некоторые гольфисты не растерялись и не начали убегать, а решили снять на видео огромного крокодила.

После того, как крокодил погулял по полю, он вернулся обратно в реку и исчез.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram