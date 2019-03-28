Большой аллигатор нагло вылез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео
Аллигатор гигантских размеров помешал проведению игры в гольф в Джорджии, что в США.
Рептилия решила прогуляться по ровному газону, в то время, когда на нем были гольфисты.
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Аллигатор не обратил внимания на игроков и уверенно направился к водоему.
Некоторые гольфисты не растерялись и не начали убегать, а решили снять на видео огромного крокодила.
После того, как крокодил погулял по полю, он вернулся обратно в реку и исчез.
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