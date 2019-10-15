Большой баскетбол в маленьком зале: как в Украине стартовал сезон Высшей лиги

На прошлой неделе стартовал сезон в Чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги. Корреспондент Спорт24 посетил матчи БК "Львовская Политехника" и БК "Говерла". О формате нового сезона, галицком дерби и результатах первого тура читайте в материале Станислава Безушко.

О сезоне

Участие в чемпионате принимает 18 команд, разделенных на два дивизиона по географическому принципу. Это позволяет командам экономить средства на переездах. По сравнению с прошлым годом произошли изменения среди участников. По спортивному принципу поднялись из Первой лиги "Житомир" и "ДиДиБАО" из Каменец-Подольского. Из первенства Днепропетровщины сразу в Высшую лигу заявился "Новомосковск". За команду выступают молодые, но уже опытные Андрей Кобец, Владислав Лисаненко, Алексей Алиев и много талантливой молодежи.

Прекратила вступления в Высшей лиге команда "Золотой век". Кропивницкий коллектив продолжит свои выступления в Первой лиге. Состоялась рокировка харьковских команд – "Харьковские Соколы" теперь играют в Суперлиге, а "Политехник" в Высшей лиге. Также в Суперлиге будет играть чемпион Высшей лиги "Прометей" из Каменского, который на старте нового сезона уже получил 4 победы в четырех матчах и возглавляет турнирную таблицу.

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Команды сыграют два круга по два матча в противостоянии. После чего восьмерка команд из каждого дивизиона сможет принять участие в плей-офф чемпионата. Таким образом даже восьмая команда будет иметь возможность побороться за награды чемпионата. Каждые три недели будут перерывы для матчей Кубка Украины и Молодежной лиги.

Фавориты чемпионата: в Группе 1 – "Нико-Баскет", "Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2", "Мариуполь" и "Политехник"; в Группе 2 – "Тернополь", "Ровно" и "Химик-2". Однако в этом году составы всех команд на более высоком уровне, чем в прошлом. Есть много талантливой молодежи, которая уже имеет практику прошлого сезона, поэтому все матчи обещают быть интересными и напряженными. Поэтому неудивительно, что в стартовых противостояниях только четыре команды победили в обоих матчах.

В прошлом году команды обязали транслировать свои матчи. Поэтому все поединки можно посмотреть онлайн. Например, матчи "Львовской Политехники" и "Говерлы" посмотрело более тысячи любителей баскетбола.

Дерби

Матч "Львовской Политехники" против "Говерлы" – это противостояние с 17-летней историей, которая уже четвертый год происходит только на уровне Высшей лиги. Но и здесь оно имеет свою изюминку. В сезоне 2016/17 года именно эти две команды соревновались в финале Высшей лиги. Тогда победу одержала Ивано-Франковская команда. Но из-за малых финансовых возможностей в Суперлигу коллектив таки не был заявлен.

Перед стартом сезона главный тренер "Говерла-КФО" Павел Пискарев очень просто обозначил задачи команды – "побеждать в каждой игре".

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Зал и болельщики – разочарование и благодарность

"Львовская Политехника" играет в стареньком зале, который принадлежит университету и расположен в Стрыйском парке. В солнечную и теплую погоду поход на баскетбол превращается в приятную прогулку по парку. Однако такое преимущество превращается в недостаток. Потому сомневаюсь, что через месяц родители будут отпускать своих детей на матчи субботы, которые играют в 18:00. И количество зрителей упадет в разы.

Зал расположен на третьем этаже, имеет маленькие трибуны, а четыре щита и двое ворот просто физически некуда забрать. Поэтому иногда матч напоминает тренировку с повышенной ответственностью. Поднимаясь в зал, вы можете параллельно ознакомиться с методическими рекомендациями по воспитанию молодежи и достижениями спортсменов университета, или понаблюдать за тренировками спортсменов из других видов.

В зале постелен деревянный паркет, который местами понемногу проседает. Раздевалки маленькие и неудобные. После матча разбор игры Ярослав Зубрицкий проводил в актовом зале комплекса. Поэтому для команды сейчас очень важно найти средства или заручиться поддержкой городского совета, чтобы иметь возможность играть в ДС "Строитель". Где нормальное новое покрытие, комфортные трибуны и раздевалки, где будет хорошая картинка для трансляции и зрителей.

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Что касается болельщиков, то их было около 70, что на первой, что на второй игре. Но больше и не поместится на трибунах. Сотня людей – это максимум, что может вместить малый зал, и то часть будет смотреть игру стоя. Поэтому переезд в "Строитель" важен и для привлечения болельщиков. Там игры любительского чемпионата собирают больше зрителей. И это только за счет наличия рядом нескольких десятков многоэтажек. Хотя акустика в зале "Политехники" такова, что кажется будто присутствуют сотни болельщиков. Здесь один человек может наделать столько шума, как десятки в больших залах.

Зрители были разного возраста, но большинство молодежь до 20 лет. Самые активные болельщики – девушки. Они не только поддерживали возгласами, но и раздавали советы или критиковали за медленный выход из обороны в атаку.

"Он не прощает ничего"

В этом сезоне "львы" потеряли своего капитана и лидера. Денис Тютюнник будет выступать за БК "Старый Луцк – Университет". Но свято место пусто не бывает. В команде появился новый лидер, который готов вести за собой команду – это Юрий Крамар. Цитата в подзаголовке – это реакция болельщиков на его действия. Он действительно реагировал на малейшие огрехи в обороне "медведей" и старался выжимать максимум из каждого эпизода. В обоих матчах он был самым результативным в команде и набирал больше 20 очков.

Один в поле не воин?

Один возможно и "нет", но двое точно "да". В первом матче опытные Владимир Орленко и Денис Кошовец на двоих набрали 57% очков команды и сделали 54% подборов. Но такие результаты стали следствием того, что первый был на площадке 39 минут, а второй – 34,57, что не позволило во втором матче быть более свежими и готовыми к борьбе. В первом матче тренер "Говерлы" задействовал только 8 игроков, а пять игроков сыграли более 32 минут.

Также в обоих матчах прекрасно выглядел форвард "медведей" Алексей Соловьев. На его счету 22 очка в первом матче и 17 во втором, а также 4 и 6 подбора и 2 и 7 передач. Новичок франковцев очень хорошо вписался в командную игру и стал усилением для команды. Однако он тоже провел очень много времени на площадке, из-за чего физически его не хватило в конце второго поединка.

Ход матчей

Оба матча были динамичны и интересны для болельщиков. Возможно, было мало ярких моментов. Только один данк и одна передача за спиной за две игры. Однако эмоций хватало – от положительных до отрицательных. Игроки "Львовской Политехники" очень хорошо заводили зрителей и работали для них – жесты после удачных действий, крики, попытки сыграть ярко, а не эффективно. Все это способствовало активности на трибунах. Хотя в обоих матчах третьей четверти было слышно только нескольких болельщиков "Говерлы". Львовяне заводились очень долго.

Однако, кроме положительных эмоций, были и отрицательные – травма Даниила Кича. В одном из моментов ему наступили на ногу, из-за чего он ее подвернул и покинул площадку уже на руках у старшего брата Павла. До этого Даниил успел набрать 14 очков и был одним из самых ярких и эффективных игроков в команде.

В обоих матчах "Львовская Политехника" проиграла подбор, что стало основой для поражения в первой игре. "Львы" абсолютно ничего не смогли противопоставить Орленко и Кошовцу на щитах, центровых не было видно, а все удачные действия гости перекрывали точными бросками с периметра. По подобному сценарию проходил и второй матч. Однако более агрессивная игра Дмитрия Клебана заставила Орленко заработать 4 фола и присесть на скамейку. Это позволило львовянам более комфортно чувствовать себя в трехочковой зоне соперника и на подборах и сделать +8, которые и стали ключевыми в матче.

Цитаты из игры

В течение матча оба тренера очень эмоционально реагировали на игру своих подопечных. Ярослав Зубрицкий командным голосом постоянно выкрикивал что делать, а Павел Пискарев двигался за игроками вдоль боковой линии площадки, постоянно подсказывая им. Часто можно было услышать следующие фразы: "Что вы играете?", "Что ты делаешь?", "Уходи!", "Куда ты побежал?", "Отойди от него!", "Куда ты руки пихаешь?", "Куда ты бежишь? Остановись". Но и кроме таких выкриков, оба руководителя постоянно подсказывали какую комбинацию надо играть и что делать: "Играй два", "Голова", "Блокируй его". И такое поведение не является странным. В составе обеих команд много молодых игроков. Для кого-то это будет первым сезоном в Высшей лиге, а для кого-то только вторым. Но опыта не хватает всем.

"Дядя" Владимир

Центровой Владимир Орленко выделялся на площадке не только своей результативностью и подборами. Со своими габаритами и возрастом он выглядел как дядя на фоне других игроков. В "Говерле" вообще есть два игрока, которые на 18 лет моложе него. Но, несмотря на возраст, наглость молодых игроков и естественную медлительность, он в обоих матчах оформил дабл-дабл. Правда, молодые игроки не всегда его понимали и двигались в противоположном от передачи направлении. Им есть еще чему у него поучиться.



Владимир Орленко

Судейство

Явных результативных ошибок в сторону одной из команд не было. В принципе, все решения были по делу. Но в обоих матчах тренеры имели претензии к одному и тому же судье. Конечно, претензии были в тех играх, в которых проиграли. Сказать, что решения рефери были ошибочными, можно едва в 2-3 эпизодах. Но все они были тяжелыми и решения принимались в пользу атакующей команды.

Комментарии тренеров

Ярослав Зубрицкий, БК "Львовская Политехника":

У нас проблема с большими. Во втором матче Дмитрий Клебан выглядел намного лучше. Он делал то, что я хотел. Он лез и зарабатывал фолы. Благодаря его действиям Орленко заработал свои фолы. Но он молодой игрок, поэтому нет стабильности. Хорошо, что сегодня он так вошел в игру. К сожалению, первая игра так не складывалась. Мы проиграли игру, потому что проиграли щит и подборы. Сегодня тоже не очень хорошо в первой половине. Но во второй половине неплохо защищались зоной и смогли улучшить результат. В конце зона должна была переходить в персональную, поэтому они могли "выдергиватся", но не всегда получалось правильно это сделать. Мы вообще сыграли более агрессивно, что в защите, что в нападении. Также показали во втором матче хороший переход в нападение, что позволило сыграть лучше.

Очень доволен игрой Крамара. Он защищается, забивает, держит ритм в нападении. Видно, что он игрок с опытом, прошел хорошую школу и играл в добротных командах. Он выполняет то, что умеет. Богданом Степанченко тоже очень доволен. Пусть "лезет" на таких крупных, как Орленко и забивает. Он прибавил по сравнению с предыдущим сезоном, хорошо сыграл в этих матчах. К сожалению, Даниил Кич получил травму в первом матче, он тоже хорошо выглядел. Ему под кольцом наступили на ногу и он подвернул лодыжку. Травма средней тяжести, еще не уверены, сможет ли он сыграть в Житомире.

В первом матче "Говерла" имела хороший процент попаданий с периметра. Но очень трудно выиграть две игры подряд за счет трехочковых. Они действительно много попадали, это был их день. Не скажу, что много ошибок от наших игроков было.

Павел Пискарев, БК "Говерла":

Само качество игры меня не удовлетворяет. Играли достаточно беззубо. Были проблемы в атаке и с организацией игры, потому что молодые игроки играли на первой позиции. Нам не хватило нашего капитана Андрея Калашникова, который бы закрыл эти проблемы. Он с температурой +40, немного заболел, имеет ангину. Поэтому есть проблема с организацией игры в нападении. С его возвращением у нас все станет намного лучше. Думаю, для болельщиков это были две супер интересные игры. Вчера 19 раз менялся лидер в матче и 12 раз был ничейный счет, а сегодня 11 и 7. Игры были динамические и достаточно интересные.

Проблема в том, что в первом матче перегрузили наших лидеров, вторую половину играли почти без замен. И сегодня это повлияло на нашу игру. Потратили много энергии и сил, не успели восстановиться. Перед тем играли вечером, а на следующий день утром, еще и были после дороги. Но с приходом Калашникова игра изменится, по крайней мере мы сможем более широко играть и иметь большую ротацию.

Алексей Соловьев нам сейчас очень помогает, это такая молодая свежая кровь. Он дает нам агрессивность и много из периметра забивает. Обостряет атаку, он такой атакующий защитник. Он брал игру на себя в ответственные моменты. Где-то ему пошло, где-то нет. Но он отбегал очень много. 36 минут на площадке это очень много.

В "Политехники" стояла зонная защита, они закрывали нам зоны, сдваивали наших больших парней, открывали нам периметр и мы должны были атаковать. Но сегодня процент упал из-за того, что много времени проводили на паркете. Если бы мы играли в среднем по 25-27 мин, то наши лидеры выдали бы гораздо более качественную игру. Мы будем давать нашей молодежи проявить себя. Сегодня дерби, где-то и моя вина, что не рискнули выпустить молодежь. Перед тем вообще не давал шанса.

В группе у нас 9 команд. Думаю, по составу все имеют опытных игроков, есть игроки, которые играли в Суперлиге. Поэтому думаю, что чемпионат будет интересным и более ровным, чем был прошлый. В нашей группе выделяется "Тернополь", который сохранил костяк и усилился 4-5 хорошими игроками. Они в этом сезоне претенденты на золотые медали. Но сезон длинный и все может произойти. Мяч круглый. Думаю, что в этом формате у команд есть шанс на медали из любого места. Может, по сезону что-то не получилось, но в плей-офф можно навязать борьбу лидеру.

Также мы будем играть в Молодежной лиге, Студенческой лиге и всех возможных студенческих турнирах. У нас хорошая школа и воспитанники. На данный момент уже два игрока в США. 8 человек играют в команде Высшей лиги. Наша философия давать им такую ​​возможность, чтобы они почувствовали что такое взрослый мужской баскетбол. Чтобы они имели шанс проявить себя и перейти на новый уровень. Сейчас уже привлекаем 2004 и 2005 год к общим утренним тренировкам с основной командой. Есть проект в следующем сезоне из этих ребят сделать команду Первой лиги.

На данный момент мы не имеем таких спонсоров, как хочется. Сейчас помогает город и область, и маленькие структуры. Все трудно, поэтому в основном и играем молодежью и местными игроками.

Результаты матчей

12 октября

Львовская Политехника – Говерла-КФО (Ивано-Франковск) – 82:86

Мариуполь – Политехник (Харьков) – 76:73

Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 – Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2 – 93:84

Ровно – Житомир – 67:66

Химик-2 (Южный) – Черкасские Мавпы-2 – 100:76

Тернополь-ТНЭУ – ДиДиБао (Каменец-Подольский) – 106: 68

Нико-Баскет (Николаев) – Кремень-КДЮСШ-2 (Кременчуг) – 100:80

13 октября

Львовская Политехника – Говерла-КФО (Ивано-Франковск) – 89:75

Мариуполь – Политехник (Харьков) – 74:83

Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 – Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2 – 78:106

Ровно – Житомир – 73:63

Химик-2 (Южный) – Черкасские Мавпы-2 – 88:53

Тернополь-ТНЭУ – ДиДиБао (Каменец-Подольский) – 85:46

Нико-Баскет (Николаев) – Кремень-КДЮСШ-2 (Кременчуг) – 77:56

Новомосковск – Инваспорт-ДОС ДЮСШ (Днепр) – 61:89

БК Новомосковск – Инваспорт ДОС ДЮСШ (Днепр) – 61:89

14 октября