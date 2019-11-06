Большой футбол стал большой политикой – Ракицкий заявил, что уходит из сборной Украины

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Ракицкий покинул сборную Украины – официальное заявление
Ярослав Ракицкий

Защитник Ярослав Ракицкий заявил, что покидает сборную Украины. Игрок российского "Зенита" больше не планирует выступать за главную команду.

О том, что он покидает сборную, сам Ракицкий опубликовал у себя в Instagram.

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"Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, ребята вы молодцы, игра классная! 10 лет назад дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду в течение всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда дрался на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!", – говорится в обращении Ракицкого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Напомним, Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 по 2018 года. За это время он сыграл 71 матчей, в которых забил семь голов. После перехода защитника в российский "Зенит" зимой 2019 года он больше не получал вызовы в главную команду. Последнюю игру за сборную Украины Ярослав Ракицкий провел 16 октября 2018 года – дома против сборной Чехии. Украинцы тогда победили 1:0.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Ярослав Ракицький Новости Спорта
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