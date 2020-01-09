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Бондаренко остановилась в шаге от полуфинала на престижном турнире WTA

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Екатерина Бондаренко / ФТУ

Украинской теннисистке Екатерине Бондаренко не удалось выйти в полуфинал на турнире WTA в Шэньчжэне. Екатерина проиграла 66-й ракетке мира Кристине Плишковой из Чехии.

Екатерина Бондаренко – Кристина Плишкова 0:2 (4:6, 4:6)

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Это была лишь вторая встреча соперниц на профессиональной арене. Первую, которая состоялась в 2010 году, выиграла Бондаренко.

Теперь же Плишкова взяла реванш и обыграла Бондаренко по итогам двух сетов. Чешка трижды сделала брейк, в то время как украинка только единожды.

Кроме того, Екатерина сделала больше двойных ошибок и позволила Плишковой подать аж 16 эйсов.

Для Екатерины это был первый четвертьфинал после возвращения. Последний раз 33-летняя украинка доходила до 1/4 финала в 2017 году.

В то же время Плишкова в полуфинале сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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