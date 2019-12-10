Борьба будет идти до самого конца, – тренер "Шахтера" о матче Лиги чемпионов против "Аталанты"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился своими впечатлениями об итальянской "Аталанте" перед матчем Лиги чемпионов. Также тренер "горняков" уже определился с составом на решающий матч в Харькове.

– Доброго вечера всем. Обе команды хотят пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, шансы абсолютно одинаковые – 50 на 50. Должна быть очень интересная встреча замечательных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца.

– Вы уже определились со стартовым составом?

– Да, однозначно.

К слову: У "Шахтера" больше шансов на итоговый успех, – тренер "Аталанты"

– В текущем сезоне УПЛ Тайсон все свои карточки получил за неспортивное поведение. Вы проводили беседу по этому поводу? Возможно, были какие-то санкции?

– В таких ситуациях все обсуждается и решается внутри клуба, на публику мы это не выносим. Думаю, игрок прекрасно понимает, где был виноват, что нужно исправить. Конечно, было важно провести беседу с ним и решить ситуацию как можно скорее. И все-таки мы собрались здесь обсудить завтрашний матч, а не для вопросов не по теме.

– На ваш взгляд, насколько существенны для атаки "Аталанты" травмы Иличича и Сапаты?

– Перед сезоном подается заявка, там много футболистов, и одни могут менять других. Конечно, уверен, Гасперини хотел бы, чтобы абсолютно все сейчас были в его распоряжении. Так лучше и для меня. Но не думаю, что из-за одного-двух игра "Аталанты" сильно изменится.

– "Аталанте" также не смогут помочь два центральных защитника – их осталось всего трое, без возможности варьировать состав. И поделитесь, пожалуйста, своими мыслями о Руслане Малиновском и его роли в "Аталанте".

– "Аталанту" не характеризует индивидуальность игроков. Это очень сильная команда в целом. Я всегда стараюсь рассматривать соперника именно с точки зрения коллективных действий. Так, у Малиновского ко всем качествам есть еще и очень сильный удар из-за пределов штрафной. Иличич, например, подводит мяч ближе к воротам и только тогда простреливает. Однако не стоит принимать во внимание только индивидуальности. Самое важное – динамика команды, манера обороняться и атаковать, переходы, стандартные положения. Кто бы ни играл, каким бы ни был состав, "Аталанта" показывает себя в одном стиле. И то, как этому противостоять, интересует нас больше всего.