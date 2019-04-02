Борьба за чемпионство, бронзу и место в еврокубках: прогноз букмекеров на второй этап УПЛ

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Шансы "Шахтера" и "Динамо" на победу в УПЛ
Шансы "Шахтера" и "Динамо" на победу в УПЛ

2 апреля в Украине стартуют матчи второго этапа Премьер-лиги. Как и в прошлом сезоне команды были поделены на две шестерки, одной придется бороться за призовые места и путевки в еврокубки, тогда как другим командам останется только битва за выживание в дивизионе.

Накануне этих игр эксперты Parimatch предложили свой прогноз на то, как именно может завершиться чемпионат для команд первой шестерки.

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Основное противостояние, как всегда, пройдет между "Динамо" и "Шахтером". Киевляне, напомним, выигрывали чемпионат Украины 15 раз, тогда как у горняков 11 трофеев. Правда, постепенно они догоняют динамовцев. И сейчас у них 68% на победу и в этом сезоне. Сейчас команды разделяют семь очков, также "Динамо" и "Шахтер" ожидают две очные дуэли, так что у киевлян есть шанс отыграть у своего главного соперника шесть очков. Конечно, останется надеяться, что "горняки" еще где-нибудь оступятся, ну и не терять зачетные баллы самим. Пока задача выглядит довольно трудной, хотя и невыполнимой ее назвать тоже нельзя.

Стоит также добавить, что победитель получит не только золотые медали чемпионата Украины, но и место в групповом этапе Лиги чемпионов, вместе с гарантированным бонусом от УЕФА – 15 миллионов евро. Да, туда можно пробиться и через квалификацию, предварительно заняв второе место в Премьер-лиге. Вот только в прошлом году "Динамо" это сделать не удалось.

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Довольно неожиданно для многих главным претендентом на бронзовые награды стала "Александрия". Ближайшего преследователя, "Зарю", подопечные Владимира Шарана опережают на девять очков, за что получили от аналитиков Parimatch 65% на то, что им удастся финишировать третьими. Это также дает возможность сыграть в групповом раунде, только уже Лиги Европы. Бонус от УЕФА скромнее – 2,62 миллиона евро. Это не так уж и плохо для команды, чей состав портал transfermarkt оценивает в 12,13 миллионов евро.

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Теги: Спорт Футбол ФК Мариуполь ФК Львов ФК Александрия ФК Заря Шахтер Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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