Борьба за четвертое место и кто вылетит в Первую лигу: анонс 31 тура УПЛ

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"Шахтер" сыграет против "Мариуполя"
"Шахтер" сыграет против "Мариуполя" / ФК "Шахтер"

В субботу и воскресенье, 25-26 мая, будет сыгран 31 тур УПЛ. Именно в предпоследнем туре чемпионата будет определено как команду, которая займет четвертое место, так и клуб, который покинет УПЛ.

Суббота, 25 мая

Ворскла – Черноморец
Десна – Арсенал-Киев
Карпаты – Олимпик

Все три матча субботы начнутся одновременно – в 17:00. Самым интересным из них будет противостояние во Львове, где "Карпаты" будут принимать "Олимпик". Команды разделяет в турнирной таблице три очка – "Олимпик" выше и занимает 9 место. Поэтому в случае победы хозяев, они сравняются по количеству набранных очков с соперником, а через очные встречи обойдут их. И поднимутся на девятое место. "Олимпик" же тогда опустится в зону переходных матчей.

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Если же "Олимпик" в этом матче наберет хотя бы одно очко, то он избежит зоны переходных матчей. И на следующую игру может выходить без лишнего напряжения.

Два других матча надо смотреть на их результат вместе. Если "Арсенал" победит, а "Черноморец" проиграет, то именно одесситы вылетают из УПЛ. В противном случае все будет решаться в последнем туре.

К слову: Борьба за выживание: шансы у "Олимпика", "Карпат", "Арсенала" и "Черноморца" остаться в УПЛ

Воскресенье, 26 мая

Динамо – Львов
Шахтер – Мариуполь
Заря – Александрия

В воскресных матчах тоже внимание следует уделить итоговым результатам двух матчей – в Харькове и Запорожье. Есть вопрос, отдаст ли "Шахтер" очки "Мариуполю", которые азовцам понадобятся в борьбе за четвертое место? И чем сумеет "Заря" победить "Александрию"?

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Да и к уже бронзовым призерам первенства есть немало вопросов. "Александрия" не может победить пять матчей подряд. И эта серия началась именно с матча против луганчан. Но заработанных перед тем очков хватило команде Владимира Шарана, чтобы стать бронзовым призером первенства и обеспечить себе место в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.

Эти матчи начнутся в 19:30 и закроют тур УПЛ. Перед этим в 17:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграют "Динамо" и "Львов". Но этот матч уже ни на что не влияет – "Динамо" останется вторым, а "Львов" – шестым.

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Результаты всех матчей и видео голов смотрите на сайте Спорт24.

Турнирная таблица УПЛ

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря ФК Александрия ФК Мариуполь ФК Львов ФК Десна ФК Карпаты Шахтер Динамо УПЛ ФК Черноморец ФК Олимпик ФК Арсенал-Киев ФК Ворскла
Источник: 24 канал
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