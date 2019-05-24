Борьба за выживание: шансы у "Олимпика", "Карпат", "Арсенала" и "Черноморца" остаться в УПЛ

Чемпионат Украины приближается к окончанию. Осталось сыграть лишь два тура. Поэтому борьба за выживание только обостряется. Спорт24 решил оценить, какие шансы у каждой из команд на спасение.

Сразу четыре команды претендуют на понижение в классе. Это донецкий "Олимпик", львовские "Карпаты", "Арсенал-Киев" и одесский "Черноморец". Однако "Олимпик" точно не вылетит напрямую, а одесской команде не удастся избежать переходных матчей.

К слову: Стали известны даты переходных матчей УПЛ

Олимпик

Самая легкая ситуация в "Олимпике". Команде будет достаточно сыграть вничью против "Карпат" в субботу, 25 мая, во Львове. Набранное одно очко сделает их недосягаемыми для соперников. Если "Олимпик" проигрывает, то он имеет шанс набрать очки в матче против "Ворсклы". Может устроить и ничья, в случае поражения "Карпат".

Карпаты

Что касается "Карпат", то им сначала надо победить "Олимпик". А потом набрать больше очков (или столько же), чем донецкая команда в следующем туре. Тогда львовяне на выезде будут играть против "Арсенал-Киев", а "Олимпик" против немотивированной "Ворсклы". В случае победы "Карпат" над "Арсеналом", они займут девятое место. Их может устроить и ничья. Но это произойдет при условии, что "Ворскла" победит "Олимпик" или команды сыграют вничью.

Арсенал-Киев

"Арсенал-Киев" имеет незначительные шансы избежать переходных матчей. Все из-за ничьи в последнем туре против "Олимпика" и неудачной разницы забитых-пропущенных. "Канониры" могут максимум набрать 32 очка. Для этого им надо победить дважды – сначала на выезде "Десну", а впоследствии дома "Карпаты". Если "Карпаты" дома обыграют "Олимпик", а впоследствии оба клуба проиграют в последнем туре, то три команды ("Олимпик", "Карпаты" и "Арсенал") наберут 32 очка. И при равном количестве очков выше место займет команда, которая лучше сыграла в очных встречах. Однако тогда складывается патовая ситуация. И места в турнирной таблице должны быть распределены по разнице забитых пропущенных голов.

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"Арсенал-Киев" имеет шансы избежать переходных матчей. "Канониры" могут максимум набрать 32 очка. Для этого им надо победить дважды – сначала на выезде "Десну", а впоследствии дома "Карпаты". Если "Карпаты" дома обыграют "Олимпик", а впоследствии оба клуба проиграют в последнем туре, то три команды ("Олимпик", "Карпаты" и "Арсенал") наберут 32 очка.

Как будут распределяться места в турнирной таблице?Согласно статье 22 Регламента соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ "Определение мест команд в соревнованиях, в случае равенства очков у двух и/или более команд, места команд определяются по следующим показателям:

3.1. большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

3.2. лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

3.3. большее количество забитых мячей между этими командами;

3.4. лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

3.5. большее количество забитых мячей во всех матчах

"Арсенал" дважды проиграл "Олимпику", один раз выиграл и один раз сыграл вничью. Но "канониры" трижды обыграли "Карпаты" (а с учетом возможной победы в последнем матче) и еще один раз сыграли вничью. "Карпаты" же, если выиграют у "Олимпика", то будут иметь две победы против донецкой команды, одну ничью и поражение. Получается, что "Арсенал" в очных встречах с соперниками наберет 14 очков (10 против "Карпат" и 4 "против " Олимпика"). "Олимпик" будет иметь в своем активе 11 очков (7 против "Арсенала" и 4 "против " Карпат"). "Карпаты" в матчах с этими двумя командами – 8 очков (7 против "Олимпика" и 1 " против "Арсенала"). Поэтому именно "Арсенал" займет девятое место.

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Черноморец

"Черноморец" не имеет шансов избежать переходных матчей. Команда отстает от девятого места на 7 очков, что не смогут отыграть за два тура. Но у "моряков" есть шансы остаться в УПЛ через переходные матчи. Для этого команде надо набрать больше очков, чем "Арсенал". Команду ждет выезд в Полтаву в "Ворсклу" и домашняя игра против "Десны".

Турнирная таблица УПЛ