Борец Грицай: Шансов у Усика никаких нет, я его собью в партер и не отпущу

Призер чемпионата мира U-23 в вольной борьбе Богдан Грицай, который хочет выйти на бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО) в качестве "диванного эксперта", уверен в своей победе в поединке.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе ответил на вызов, но согласился драться только по правилам бокса, что не устроило Грицая. Слова борца цитирует телеканал "Украина".

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"Я думаю, что выиграю. Я знаю, что мне делать с боксером. Думаю, у него шансов нет. Я его собью в партер и не отпущу", – говорит Грицай.

Конфликт Усика и Грицая: главное

Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

После этого в адрес боксеров "посыпалось" много критики. В результате обоих боксеров внесли в базу "Миротворец".

После этого в адрес боксеров "посыпалось" много критики. В результате обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". Впоследствии появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.

Богдан апеллировал к видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует критиков.

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Если Ломаченко решил отмолчаться, то Усик ответил на критику. Боксер принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.

В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.

Тренер Грицая заявил, что пока контактов с Усиком они не имели. По его мнению, бой рано или поздно состоится.

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