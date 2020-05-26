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Борец Грицай – Усику: Сашенька, тебе придется научиться уважать украинцев

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Александр Усик
Александр Усик / Getty Images

Украинский борец Богдан Грицай обратился к супертяжеловесу Александру Усику, заявив, что если боксер перестанет продвигать российские интересы, он не будет его критиковать.

Грицай опубликовал новое видео на своем YouTube-канале, в котором заявил, что не слезет с "темы Усика", пока боксер и его команда буду "подло гадить" Украине и украинцам.

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"Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, из которого ты с такой жадностью будешь хлебать всю свою жизнь", – сказал Грицай.

Усик – Грицай: причины конфликта

  • 32-летний Усик снялся в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
  • В результате Усика и Василия Ломаченко, который тоже снялся в фильме, внесли в базу "Миротворец".
  • После этого появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.
  • Богдан считает, что Усик бросил вызов своим видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".
  • Следует отметить, что видео появилось 4 мая, а фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес", 5 мая. Таким образом, это не был ответ Усика на критику за участие в религиозной фильме. Вероятно, это был ответ Ивану Редкачу.
  • Усик записал новое видео, в котором принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.
  • В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Александр Усик Вольная борьба Новости Спорта Спорт Бокс
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