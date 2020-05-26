Борец Грицай – Усику: Сашенька, тебе придется научиться уважать украинцев

Украинский борец Богдан Грицай обратился к супертяжеловесу Александру Усику, заявив, что если боксер перестанет продвигать российские интересы, он не будет его критиковать.

Грицай опубликовал новое видео на своем YouTube-канале, в котором заявил, что не слезет с "темы Усика", пока боксер и его команда буду "подло гадить" Украине и украинцам.

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"Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, из которого ты с такой жадностью будешь хлебать всю свою жизнь", – сказал Грицай.

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