Борец Грицай – Усику: Сашенька, тебе придется научиться уважать украинцев
Украинский борец Богдан Грицай обратился к супертяжеловесу Александру Усику, заявив, что если боксер перестанет продвигать российские интересы, он не будет его критиковать.
Грицай опубликовал новое видео на своем YouTube-канале, в котором заявил, что не слезет с "темы Усика", пока боксер и его команда буду "подло гадить" Украине и украинцам.
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"Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, из которого ты с такой жадностью будешь хлебать всю свою жизнь", – сказал Грицай.
Усик – Грицай: причины конфликта
- 32-летний Усик снялся в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
- В результате Усика и Василия Ломаченко, который тоже снялся в фильме, внесли в базу "Миротворец".
- После этого появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.
- Богдан считает, что Усик бросил вызов своим видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".
- Следует отметить, что видео появилось 4 мая, а фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес", 5 мая. Таким образом, это не был ответ Усика на критику за участие в религиозной фильме. Вероятно, это был ответ Ивану Редкачу.
- Усик записал новое видео, в котором принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.
- В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.