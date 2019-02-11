Бьорндален выступит на "Гонке легенд" в Беларуси

Известный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален выступит в "Гонке легенд" накануне чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах. Гонка запланирована на 18 февраля.

Об этом заявила жена Бьорндалена биатлонистка Дарья Домрачева в эфире телеканала "Беларусь 5".

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При этом, по ее словам, в "Гонке легенд" мог принять участие и четырехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира немец Свен Фишер. Однако он не успеет вернуться из Солт-Лейк-Сити, где будет работать экспертом на телевидении во время этапа Кубка мира.

Для самой Домрачевой "Гонка легенд" станет официальным прощанием с большим спортом.

Кроме "Гонки легенд", в Раубичах с 18 по 24 февраля пройдут чемпионат Европы по биатлону, а также этап Кубка мира по фристайлу.

Кто такой Уле Эйнар Бьорндален?

Биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону (20 побед). В апреле 2018 года Бьорндален заявил об окончании карьеры. На тот момент ему было 44 года. Однако после этого спортсмен принял участие в Рождественской гонке (коммерческий турнир накануне Нового года на стадионе в немецком Гельзенкирхене) в паре со своей женой. Он финишировал третьим благодаря благородному поступку немца Бенедикта Доля, пропустил его вперед перед самым финишем.