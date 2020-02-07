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Бородянский против создания отдельного Министерства спорта

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Владимир Бородянский / lb.ua

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным. Свое заявление Бородянский сделал на пресс-конференции в Киеве 7 февраля.

Бородянский заявил, что в планах министерства создание Госагентства спорта и Фонда поддержки спорта.

Примечательно: Украинские спортсмены вынуждены выступать на территории страны-агрессора России – Бородянский

Касательно раздела министерства. Власть понимает, что спорт требует мощного управления, а мощное управление – это мощные институты. Сейчас мы строим мощное министерство, мощное агентство, мы планируем создать Фонд поддержки спорта,
– цитирует Бородянского "Интерфакс-Украина".

Бородянский отметил, что формат предварительного Министерства спорта был менее эффективным, ведь оно занималось в большинстве лишь реализацией политик, а не их созданием.

"Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, Госагентству реализовывать политику и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство", – подчеркнул он.

В связи с этим, уверен Бородянский, необходимо продолжать двигаться в этом направлении и усиливать институты.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского намерены разделить Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.

Такие изменения вроде бы должны произойти вследствие перестановок, которые ожидают правительство Алексея Гончарука.

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У Бородянского якобы планируют забрать вопросы спорта и создать Госагентство спорта под управлением Министерства культуры.

В Офисе Президента якобы как кандидатуру председателя Госагентства рассматривают экс-воротаря "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта
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