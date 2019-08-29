Бородянский возглавил Министерство культуры, молодежи и спорта Украины

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Владимир Бородянский
Владимир Бородянский / Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины 29-го августа назначила Владимира Бородянского главой Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

За новый состав Кабинета министров Украины проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

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Бородянский родился 15-го января 1974 года в городе областного значения Новый роздол (Львовская область). В 1997 году он окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета. С 1998 года – коммерческий директор газеты "Московский комсомолец в Украине".

С 2000 года – руководитель отдела по управлению медиа-активами "Альфа-банка". Бородянский 14 лет работал в медиахолдинге StarLight Media Виктора Пинчука (группа объединяет телеканалы: СТБ, ICTV, Новый, M1, M2 и ВОТ).

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С 2012 возглавлял медиагруппу. В декабре 2018 года Владимир Бородянский оставил телегруппу. С ноября прошлого года Бородянский внесен в список санкций Российской Федерации. По образованию финансист. Владелец премии "Специальный приз премии Телетриумф" 2010 и 2011 года.

29 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Бородянского своим советником по гуманитарным вопросам (вне штата).

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Теги: Спорт Верховная Рада Кабинет Министров Украины Владимир Бородянский Министерство молодежи и спорта
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