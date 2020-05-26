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Боруссия Дортмунд – Бавария: где смотреть онлайн топ-матч Бундеслиги

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Боруссия Д – Бавария: где смотреть онлайн матч 26.05.2020
Боруссия Дортмунд – Бавария: где смотреть

Во вторник, 26 мая, в центральном матче 28 тура чемпионата Германии сойдутся лидеры первенства – в Дортмунде "Боруссия" примет "Баварию". В Украине матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Официальным транслятором в Украине матчей чемпионата Германии являются телеканалы "Футбол 1, 2, 3" и платформа MEGOGO, сообщает 24 канал.

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Поединок "Боруссия" Дортмунд – "Бавария" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25.

Легально смотреть матч "Боруссия" Дортмунд – "Бавария" можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1, 2, 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1, 2, 3" и Setanta Sport.

"Боруссия" Дортмунд – "Бавария" можно смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра матча нужно иметь подписку "оптимальная". Стоимость подключения составляет 97 гривен за месяц.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Боруссия Д Футбол Бавария
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