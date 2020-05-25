Боруссия Дортмунд – Бавария: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Германии

26 мая "Боруссия" Дортмунд в центральном матче 28 тура чемпионата Германии примет "Баварию". На кону поединка, кроме привычных трех очков, будет стоять формальное чемпионство. Прогноз на принципиальное дерби – читайте дальше в материале.

Боруссия Дортмунд – Бавария: прогноз

За 7 туров до завершения Бундеслиги между "Боруссией" и "Баварией" разрыв в 4 очка в пользу мюнхенцев, пишет 24 канал. Победа в "Дек Класикер" может как позволить "Баварии" увеличить отрыв до 7 очков, так и сократить отрыв для "Боруссии" всего до одного балла.

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Ничья будет на руку "Баварии", которая на длинной дистанции вряд ли растеряет такой отрыв. Таким образом, поединок можно назвать "золотым", ведь уже 26 мая может определиться формальный чемпион Германии.

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В первом круге "Бавария" уничтожила "Боруссию" со счетом 5:0. В Мюнхене "Бавария" чувствует себя комфортно, а вот матчи в Дортмунде не так успешны для действующих чемпионов Германии.

В пяти последних встречах на "Зигналь Идуна Парк" баварцы одержали две победы. Трижды побеждали "шмели".

Фаворитом очередного дерби является "Бавария". Победу подопечных Ханси Флика оценивают коэффициентом 2,37.

Неудивительно, что именно "Бавария" фаворит, ведь в лагере "шмелей" настоящая эпидемия травм. В матче не примут участие Витцель, Загаду, Ройс, Шульц. Под вопросом участие Хуммельса.

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У "Баварии" тоже много травмированных (Зюле, Толиссо, Коутиньо, Тьяго), хотя действующие чемпионы Германии имеют "длинную" скамейку запасных.

Победу "Боруссии" в матче букмекеры оценили коэффициентом 3,80. Если же поединок в Дортмунде завершится ничьей – коэффициент 2,70.

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Интерес к поединку подогревает и противостояние Джейдона Санчо с Томасом Мюллером. Сейчас нападающий "Баварии" сделал 17 результативных передач в Бундеслиге и опережает Санчо на один ассист.

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Оба футболиста довольно часто забивают. Гол Мюллера в ворота "шмелей" оценен коэффициентом 2,95. Идентичный коэффициент на мяч Санчо в ворота Мануэля Нойера.

Также матч интересен из-за первой встречи Роберта Левандовского с Эрлингом Голандом. Оба нападающих очень забивные.

Гол Левандовского в ворота бывшей команды оценен коэффициентом 1,62. Дебютный гол норвежца Голанда в ворота "Баварии" – коэффициент 2,1.

Матч "Боруссия" Дортмунд – "Бавария" состоится 26 мая. Начало игры в 19:30.