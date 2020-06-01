Дортмундская "Боруссия" в рамках 29 тура Германии одержала разгромную победу. "Шмели" 31 мая легко преодолели на выезде "Падерборн".

Падерборн – Боруссия Дортмунд 1:6

Голы: Хонемаер, 72 (п) – Азар, 54, Санчо, 57, 74, 90+1, Хакими, 85, Шмельцер, 89

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В первом тайме игра у подопечных Люсьена Фавра не клеилась, пишет 24 канал. "Шмели" не могли открыть счет до 54 минуты. Свои возможности потеряли Хакими, Геррейро и другие.

Открыл счет в матче Азар. После прострела с левого фланга бельгиец оказался перед пустыми воротами и легко переправил мяч в сетку ворот хозяев.

Гол несколько снял напряжение с "Боруссии", которая в дальнейшем уже наслаждалась игрой.

Как на тренировке, забил второй гол в ворота "Падерборна" Санчо. Джейдон откликнулся на передачу Брандта с левого фланга и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

На 72 минуте хозяева попытались вернуть интригу. Арбитр назначил пенальти в ворота "Боруссии", который реализовал Хонемаер. Как оказалось, этим "Падерборн" только разозлил гостей.

Через две минуты очередной автограф в воротах хозяев Оставил Санчо. На 85 минуте преимущество "шмелей" закрепил Хакими. Еще через 4 минуты отличился Шмельцер.

Точку в матче поставил Санчо, который оформил хет-трик.

Благодаря победе "Боруссия" закрепилась на второй строчке. За 5 туров до завершения Бундеслиги отставание от "Баварии" составляет 7 очков.

Падерборн – Боруссия Дортмунд видеообзор матча

Турнирная таблица Бундеслиги