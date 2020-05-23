Боруссия М – Байер: где смотреть онлайн матч Бундеслиги

В субботу, 23 мая, "Боруссия" М на своем поле примет "Байер" в рамках 27 тура чемпионата Германии. В Украине матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Официальным транслятором в Украине матчей чемпионата Германии является телеканалы "Футбол 1, 2, 3" и платформа MEGOGO, сообщает 24 канал.

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Поединок "Боруссия" М – "Байер" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 16:25.

Легально смотреть матч "Боруссия" М – "Байер" можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1, 2, 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1, 2, 3" и Setanta Sport.

"Боруссия" М – "Байер" можно смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра матча нужно иметь подписку "оптимальная". Стоимость подключения составляет 97 гривен в месяц.