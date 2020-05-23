"Байер" уверенно одолел "Боруссию" М и поднялся в зону Лиги чемпионов: видео

23 мая "Боруссия" Менхенгладбах принимала "Байер" в 27 туре чемпионата Германии. Матч закончился уверенной победой гостей – 1:3.

Боруссия М – Байер 1:3

Голы: Тюрам, 52 – Гаверц, 7, 58 (пен.), Бендер, 81

Смотрите также Возвращение Ла Лиги: правительство Испании официально разрешило возобновить футбольный сезон – дата

​Перед матчем в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк" установили 13 тысяч картонных зрителей. Основная часть распечатанных и вырезанных фотографий болельщиков расположена за воротами.

Borussia Monchengladbach will play their first home game today in front of 13,000 cardboard cut-out fans pic.twitter.com/ZCwZsIwmaM — B/R Football (@brfootball) May 23, 2020

"Боруссия" в прошлом туре сумела обыграть "Айнтрахт" Франкфурт со счетом 3:1. При этом команда очень бодро вернулась, забив два мяча за стартовые 8 минут. Можно сказать, что Менхенгладбах все еще участвует в чемпионской гонке, так как отставание от "Баварии" составляет всего 6 очков, а соперникам еще предстоит встреча между собой.

В первом после возвращения туре "Байер" разобрался с кризисным "Вердером" 4:1 и обозначил свои претензии на место в Лиге чемпионов. У "Байера", в целом, прекрасная серия из 6-ти матчей чемпионата без поражений с пятью победами.

С первых минут "Байер" шокировал соперника активным прессингом и открыл счет в матче. Карим Бельараби сделал классный пас, а Кай Гаверц вышел один-на-один с голкипером и пробил точно в девятку.

Видео гола Гаверца

В конце первого тайма Гаверц снова шокировал соперника, но мяч так и не оказался в воротах "Боруссии" – он ворвался в штрафную, открывшись под передачу, но мяч после его удара попал в перекладину.

На 52-й минуте хозяева установили паритет в матче. Алассан Плеа сделал отличный голевой пас в штрафную, и Маркус Тюрам выиграл борьбу за мяч и нанес точный удар в нижний левый угол ворот – 1:1.

Видео гола Тюрама

Уже через 4 минуты футболисты из Менхенгладбаха заработали пенальти в собственные ворота: Нико Эльведи совершил фол, и арбитр после видеопомощи VAR назначил 11-метровый удар. Гаверц выиграл битву характеров и уверенно обыграл Янна Зоммера, мощно пробив пенальти в левую часть ворот – 1:2.

Видео пенальти Гаверца

На этом леверкузенцы не остановились и забили третий мяч в ворота "Боруссии". Стандарт завершился замечательным голом. Навес во вратарский сделал Керем Демирбей. А там Свен Бендер немного переправил мяч в правый угол ворот. 1:3.

Таким образом, "Байер" одержал важную победу в борьбе с принципиальным соперником и поднялся на 3 строчку в Бундеслиге, которая гарантирует участие в Лиге чемпионов. Опередить клуб из Леверкузена может только "Лейпциг", который имеет игру в запасе и отставание в 2 очка.