Боруссия М – Байер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Боруссия" Менхенгладбах и леверкузенский "Байер" встретятся 23 мая в рамках 27 тура чемпионата Германии. Прогноз на рейнское дерби – читайте в материале.

Боруссия М – Байер: прогноз на матч

Оба клуба в этом сезоне ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. "Боруссия" занимает третье место и опережает "Байер" всего на 2 очка, пишет 24 канал.

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Победа может позволить "Боруссии" выбить "Байер" не только из борьбы за Лигу чемпионов, но и из чемпионской гонки. Зато успех "Байера" позволит команде гарантированно войти в топ-4.

Прогноз Pari Match

Фаворитом поединка являются хозяева. Букмекеры оценивают шансы подопечных Марко Розе одержать победу коэффициентом 2,50. Хорошие шансы имеет и команда Петера Боша.

Специалисты предлагают на победу "Байер" коэффициент 2,70. Если же в дерби будет зафиксирована ничья – коэффициент 3,70.

В последних пяти официальных матчах "Боруссия" трижды победила "Байер". "Фармацевты" дважды огорчали принципиального соперника.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet фанатам предлагают спрогнозировать, кто из футболистов отметится голом в матче. Больше всего шансов у Кая Хаверца, гол которого оценивается коэффициентом 2,37.

В предыдущем туре Кай оформил дубль в ворота "Вердера".

В лагере "Боруссии" специалисты выделяют сына легендарного француза Лилиана Тюрама – Маркуса. Его гол в ворота "Байера" оценен коэффициентом 2,37.

Матч "Боруссия" Менхенгладбах – "Байер" состоится 23 мая. Начало игры в 16:30.