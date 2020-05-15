16 мая немецкая Бундеслига первой восстановит футбольные матчи среди европейских чемпионатов. Бундеслига возьмет рестарт с 26 тура, в котором состоится одно из самых принципиальных дерби – "Боруссия" Дортмунд – "Шальке". Прогноз букмекеров на топ-матч Бундеслиги – читайте дальше.

Боруссия Дортмунд – Шальке: прогноз

Пока никто не знает, в какой форме находятся команды Бундеслиги, пишет 24 канал. Большинство команд еще в апреле возобновили индивидуальные тренировки. Поэтому игроки могли поддерживать форму.

И хватило ли времени таким клубам как "Боруссия" и "Шальке" хотя бы на 90% подготовить своих звездных футболистов?

Кстати Сразу три европейские страны официально объявили о возобновлении футбола

Принципиальный поединок пройдет на поле "Боруссии". При обычных условиях это большое преимущество для "шмелей", ведь их поддерживает весь стадион. Но без зрителей на трибунах игрокам что "Боруссии", что "Шальке" придется искать мотивацию на битву.

Прогноз Pari Match

"Боруссия" не побеждает "Шальке" в родных стенах вот уже как три матча подряд: дважды поединки завершались ничьей и один раз "кобальтовые" победили.

Коэффициент на то, что "шмели" прервут серию неудач и победят "Шальке" – 1,51.

В пользу "Шальке" говорят травмы ведущих игроков соперника. В "Боруссии" не сыграют Джан, Ройс, Витсель, Шульц, Аканжи и Загаду. Из-за этого шансы "шахтеров" на успех значительно возрастают. Коэффициент на победу "Шальке" – 6,30.

Последняя встреча между клубами завершилась ничьей в Гельзенкирхене. Коэффициент на то, что команды снова разойдутся миром – 4,70.

Прогноз 1xbet

Компания 1xbet предлагает болельщикам матча спрогнозировать, какой футболист отметится забитым голом.

Больше всего шансов, по мнению букмекеров, у Эрлинга Голанда. Его мяч в ворота "Шальке" оценен коэффициентом 1,55.

В составе "Шальке" специалисты акцентируют внимание на Джованни Рейне. Его гол в ворота "шмелей" оценен коэффициентом 3,2.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.