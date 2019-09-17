Боруссия – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Главным противостоянием в первый игровой день Лиги чемпионов станет матч в Дортмунде, где "Боруссия" примет "Барселону". Этот матч можно будет посмотреть в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них в прямом эфире и покажут матч "Боруссия" – "Барселона". Сам матч начнется в 22:00, а трансляция на канале "Футбол 1" – в 21:50.

К слову: Боруссия – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч "Боруссия" – "Барселона" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Напомним, матч "Боруссия" – "Барселона" состоится во вторник, 17 сентября. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.