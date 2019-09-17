Боруссия – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Одним из самых интересных противостояний в первый день группового этапа Лиги чемпионов станет матч между дортмундской "Боруссией" и "Барселоной". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Боруссия – Барселона. Прогноз

Матч дортмундской "Боруссии" против "Барселоны" довольно сложен для прогнозирования. Обе команды довольно мощные, на стороне "желто-черных" игра на домашнем поле. Также неизвестно, или в этом матче сыграет Лео Месси (он отправился с "Барселоной" в Дортмунд). Поэтому коэффициент на победу одной из команд довольно высокий.

Читайте также: Наполи – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Проблем" добавляет и то, что накануне обе команды одержали более чем убедительные победы в чемпионате над сильными соперниками – "Боруссия" разгромила "Байер", а "Барселона" перестреляла "Валенсию". И все же преимущество в этом матче на стороне "сине-гранатовых". Однако все на свои места расставит игра.

Матч "Боруссия" – "Барселона" состоится во вторник, 17 сентября. Начало матча в 22:00. Видео голов – на сайте Спорт24.

Прогноз 1xbet

Их эксперты прогнозируют победу "Боруссии" с коэффициентом 3,26. На победу "Барселоны" коэффициент 2,2. Ничья в матче – 3,82.

Также в матче ожидается большое количество голов. Ставка на "тотал матча более 3,0" – лишь 1,79, зато "тотал матча менее 3,0" – 2,03.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить у Месси – 1,8 на его гол в этом матче. следующий в списке среди вероятных авторов голов – Пако Алькасер – 1,95. На гол Гризманна коэффициент 2,2.

Это может быть и голевое противостояние двух молодых талантов. Гол 16-летнего Ансумане Фате из "Барселоны" – 2,625, гол 19-летнего Джейдона Санчо – 3.

Прогноз PariMatch

Здесь тоже больше шансов отдают "Барселоне" – коэффициент 2,17 на их победу. Что касается победы "Боруссии", то на нее принимают с показателем 3,25. Ничья – 3,75.

Читайте также: "Шахтер" выиграл шесть стартовых матчей в Лиге чемпионов: статистика "горняков"

Что касается голов, то здесь полагают, что зрители на "Сигнал Идуна Парк" станут свидетелями взятия ворот в обоих таймах – коэффициент 1,49 на это. На то, что такого не произойдет – 2,65.

Прогноз Favorit

Самый высокий коэффициент на победу "Боруссии" здесь – 3,45. Победа "Барселоны" – 2,07. Ничья – 3,65.

Букмекеры ожидают, что будут забиты три гола. Ставка "тотал матча более 3,0" – 1,75, в то время как "тотал матча менее 3,0" – 2,09.