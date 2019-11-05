"Боруссия" Дортмунд в невероятной игре вырвала победу над "Интером", проигрывая в 2 гола: видео

"Боруссия" Дортмунд в рамках 4 тура Лиги чемпионов в драматичном матче победила "Интер". "Шмели" проигрывали 0:2, но сумели вырвать победу.

Боруссия Дортмунд – Интер 3:2

Голы: Хакими, 51, Брандт, 64, Хакими, 77 – Мартинес, 5, Весино, 40

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Первой матч четвертого тура в группе F сыграла "Барселона", которая сенсационно не смогла победить "Славию". Следовательно, "Боруссия" Дортмунд и "Интер" получили шанс приблизиться к каталонцам в турнирные таблицы.

До игры в Дортмунде между "джмелями" и "нерроадзури" обе команды имели по 4 очка и на столько же баллов отставали от "Барселоны". Поэтому в поединке на "BVB-Штадионе" практически решалась судьба одной из путевок в плей-офф раунда.

Убийственная реализация "Интера"

"Интеру" неожиданно удалось быстро открыть счет в игре. Лаутаро Мартинес "оттер" Аканжи, а затем продемонстрировал свою технику обыграв оборонке. Завершил свой прорыв форвард точным ударом, с которым вратарь "шмелей" не справился.

Ранний гол шокировал подопечных Люсьена Фавра, которые бросились отыгрываться. Первый настоящий момент "шмели" имели на 18 минуте. Хакими классным прострелом с правого фланга нашел в штрафной Гетце. Марио принял мяч и пробил по центру. Ханданович сумел парировать удар. На 35 минуте Торган Азар мощно выстрелил из-за пределов штрафной, но Самир Ханданович вновь спас "Интер".

Ближе к завершению тайма "Интеру" удалось забить так называемый гол в раздевалку. Марсело Брозович классно обыграл игроки в желтом в центре поля и отдал пас на Мартинеса. Казалось, что Лаутаро обыгрывается с хорватом, но резко развернулся и выполнил диагональную передачу на правый фланг. Там мяч остановил Кандрева и прострелил на Весино, который набегал в штрафную. Матиас пробил метко и увеличил преимущество миланцев.

В последнюю минуту первого тайма "Боруссия" имела все шансы отыграться. Шульц нашел в штрафной миланцев Санчо. Англичанин сумел пробить с убойной позиции, но Ханданович в очередной раз спас свою команду.

Невероятный камбэк

Сразу после перерыва "шмелям" удалось отыграть один мяч. "Боруссия" провела образцовую атаку через правый фланг, которая завершилась прострелом в штрафную от Гетце. Там мяч в ворота переправил Марио Гетце. Хозяева поля заметно увеличили темп, в результате чего "Интеру" было достаточно сложно пересечь середину поля. Только на 56 минуте команда Антонио Конте вышла в контратаку, которую Брозович завершил дальним ударом.

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На 64 минуте "Боруссия" сравняла счет в игре. Пако Алькасер, который только вышел на поле, получил мяч, когда миланцы вводили его в игру из-за боковой линии. Испанец отдал пас на Брандта, который выскочил один на один с Хандановичем и огорчил словенского голкипера элегантным ударом – 2:2.

Через 4 минуты дортмундцы могли выйти вперед: Брандт классно навесил в штрафную, где мяч в ворота "Интера" ударом головой направлял Витцель. Мяч пролетел возле дальней стойки. "Боруссия" не сбавляла обороты и была вознаграждена на 77 минуте. Санчо вывел Хакими на ударную позицию и тот переиграл Хандановича ювелирным ударом – 3: 2.

На 90 минуте уже "Интер" имел шанс спастись. Партнеры вывели на ударную позицию Смысле, который пробил по воротам "шмелей". Но Бюрки уверенно парировал удар. В компенсированное время голов больше не было, поэтому драматическая победа вицечемпиона Германии.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Боруссия" проведет 27 ноября против "Барселоны" на "Камп Ноу". "Интер" сыграет в Чехии против "Славии".

Боруссия Дортмунд – Интер видеообзор первого тайма