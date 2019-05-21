"Боруссия" Д официально приобрела футболиста сборной Германии: фото

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Нико Шульц
Нико Шульц

Дортмундская "Боруссия", которая по итогам чемпионата Германии завоевала серебряные медали, оформила первый трансфер.

Защитник "Хоффенхайма" и сборной Германии Нико Шульц переехал в Дортмунд.

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Шульц подписал с дортмундским клубом контракт до лета 2024 года. Сообщалось, что сделка оценивается в 25 миллионов евро, но официально стороны не раскрывают детали перехода.

В минувшем сезоне Шульц сыграл за "Хоффенхайм" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Трансферы ФК Боруссия Д
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