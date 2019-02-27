"Боруссия" Д организует нестандартные курсы для болельщиков, которые будут вести работники клуба
Немецкая футбольная команда "Боруссия" Дортмунд, которая восемь раз выигрывала отечественный чемпионат, организует для своих болельщиков специальные курсы.
Курсы будут предназначены для людей с лишним весом и продлятся 12 недель.
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Занятия будут разделены на теоретическую и практическую части общей продолжительностью 90 минут.
В практике акцент сделают на футбол, а вести занятия будут тренеры академии дортмундского клуба, сообщает Ruhr Nachrichten.
Записаться на программу могут все фанаты "Боруссии" в возрасте от 35 до 65 лет, чей индекс массы тела выше 28.
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Это не первые такие курсы, которые организованы командой. Участники предыдущих курсов в среднем потеряли семь килограммов.
После 23 туров в чемпионате Германии "Боруссия" на три очка опережает "Баварию", которая шесть лет подряд выигрывает Бундеслигу.