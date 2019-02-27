"Боруссия" Д организует нестандартные курсы для болельщиков, которые будут вести работники клуба

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"Боруссия" Д организует нестандартные курсы для болельщиков
"Боруссия" Д организует нестандартные курсы для болельщиков / bvbbuzz.com

Немецкая футбольная команда "Боруссия" Дортмунд, которая восемь раз выигрывала отечественный чемпионат, организует для своих болельщиков специальные курсы.

Курсы будут предназначены для людей с лишним весом и продлятся 12 недель.

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Занятия будут разделены на теоретическую и практическую части общей продолжительностью 90 минут.

В практике акцент сделают на футбол, а вести занятия будут тренеры академии дортмундского клуба, сообщает Ruhr Nachrichten.

Записаться на программу могут все фанаты "Боруссии" в возрасте от 35 до 65 лет, чей индекс массы тела выше 28.

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Это не первые такие курсы, которые организованы командой. Участники предыдущих курсов в среднем потеряли семь килограммов.

После 23 туров в чемпионате Германии "Боруссия" на три очка опережает "Баварию", которая шесть лет подряд выигрывает Бундеслигу.

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Теги: Спорт Футбол ФК Боруссия Д
Источник: 24 Канал
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