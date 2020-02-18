"Боруссия" обыграла ПСЖ в Лиге чемпионов благодаря дублю неудержимого Холанда – видео

18 февраля дортмундская "Боруссия" обыграла ПСЖ на собственном поле в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Д – ПСЖ 2:1

Гол: Холанд, 69, 77 – Неймар, 75

Отдельно стоит отметить выход на поле со стартового свистка 19-летнего Эрлинга Холанда, который стал первым футболистом, который сыграл в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.

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В первом тайме активнее владением и моментами были хозяева поля, хотя первый опасный момент появился у парижан. На 10-й минуте Геррейро снес с ног Неймара на подступах к своей штрафной, а бразилец чуть не отправил мяч в правый верхний угол после опасной подкрутки.

Впервые в матче юный Холанд заявил о себе на 34-й минуте, когда мощно пробил в сетку с внешней стороны от левого угла штрафной. Сразу после этого норвежец пытался пробить головой после скидки Санчо с левого полуфланга, но мяч пролетел мимо цели.

Боруссия Д – ПСЖ видеообзор первого тайма

После перерыва "Боруссия" продолжила активно прессинговать ворота соперника и на 69-й минуте наконец-то раскрыла ворота Кейлора Наваса. Вывел вперед свою команду Холанд, сумев быстрее всех сориентироваться во вратарской после заблокированного удара Геррейро из центра штрафной – 1:0.

Видео первого гола Холанда

За несколько минут ПСЖ сумел отыграться усилиями Мбаппе и Неймара. Гениальный дриблинг Мбаппе на правом фланге атаки против трех соперников позволил вывести на пустые ворота прострелом вдоль вратарской Неймара – 1:1

Видео гола Неймара

Но неудержимый Эрлинг Холанд не смог спокойно смотреть на ничью в матче и через 2 минуты снова вывел "шмелей" вперед, исполнив карающий удар в левую девятку из-за пределов штрафной. Невероятный удар от норвежца и 2:1 в матче. Этот гол стал 9-м для 19-летнего вундеркинда в 7 матчах за дортмундцев.

Видео второго гола Холанда

До конца матча Неймар также имел возможность оформить дубль – он быстро пробил из пределов штрафной, переиграв голкипера, но его "подстраховала" левая стойка.

Ответный Матч между командами состоится 11 марта на "Парк де Пренс" в Париже.