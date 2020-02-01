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"Боруссия" Д разгромила "Унион Берлин", Холанд забил в 3-м матче подряд: видео

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Эрлинг Холанд / ФК "Боруссия" Д

В рамках 20-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" из Берлина – 5:0.

Боруссия Д – Унион Берлин 5:0

Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс, 68, Витсель, 70

Смотрите также: 19-летний Холанд забил три гола за 20 минут в дебютном матче за "Боруссию": видео

19-летний норвежец отблагодарил главного тренера "шмелей" Люсьена Фавра, который впервые доверил место в стартовом составе, поразив ворота новичка лиги "Унион" уже на 18-й минуте.

Видео первого гола Холанда

Однако, на этом юный игрок не остановился и оформил дубль в этом матче при счете 4:0.

Видео второго гола Холанда

Отметим, что Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.

"Боруссия" Д набрала 39 очков и занимает 3 место в Бундеслиге. "Унион Берлин" с 23-ю очками идет на 12 месте.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д
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