"Боруссия" Д разгромила "Унион Берлин", Холанд забил в 3-м матче подряд: видео
В рамках 20-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" из Берлина – 5:0.
Боруссия Д – Унион Берлин 5:0
Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс, 68, Витсель, 70
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19-летний норвежец отблагодарил главного тренера "шмелей" Люсьена Фавра, который впервые доверил место в стартовом составе, поразив ворота новичка лиги "Унион" уже на 18-й минуте.
Видео первого гола Холанда
Однако, на этом юный игрок не остановился и оформил дубль в этом матче при счете 4:0.
Видео второго гола Холанда
Отметим, что Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.
"Боруссия" Д набрала 39 очков и занимает 3 место в Бундеслиге. "Унион Берлин" с 23-ю очками идет на 12 месте.
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