"Боруссия" Дортмунд не намерен выплачивать платеж солидарности за трансфер Ярмоленко

"Боруссия" Дортмунд не намерен выплачивать специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу "Юность" платеж солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко. Платеж составляет 301 578,95 евро.

Как сообщает sport.de, немецкий клуб ссылается на соглашения с "Динамо", согласно которому киевляне должны взять на себя все платежи.

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Представитель "Боруссии" сообщил, что он ожидает урегулирования ситуации с стороны киевского клуба до 16 ноября.

В общей сложности шесть клубов должны были получить 1,3 миллиона евро. Пять из них подтвердили получение оплаты.

Что известно о скандале с платежом солидарности?

Андрей Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" 28 августа 2017 года. Из-за махинаций с трансфером в марте 2018 года было открыто уголовное производство в Украине.

Подозрение вручили директору ОО "Черниговский областной клуб" Юность "Александру Салию. Именно он получил платеж солидарности от" Динамо "за трансфер Ярмоленко. Сумма платежа составила лишь 150 000 евро, а не 301 000 евро.

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Самое важное то, что ОО "Черниговский областной клуб "Юность" не имела никакого отношения к Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность".

Общественная организация была создана лишь в 2015 году и не занималась воспитанием Ярмоленко. При этом в подписанных документах между ОО и "Динамо" указано, что "стороны договорились о том, что вышеуказанная оговоренная сумма (в размере 150 000 евро) является полной и окончательной суммой ответственности "Динамо" перед "Клубом" (Юность) и "Клуб" не будет иметь каких-либо претензий к "Динамо" по солидарным выплатам".

24 октября стало известно, что ФИФА открыла дисциплинарное производство против киевского "Динамо" и дортмундской "Боруссии".