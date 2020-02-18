"Боруссия" Дортмунд неожиданно приобрела звездного футболиста "Ювентуса"

"Боруссия" Дортмунд выкупила полузащитника Эмре Джана у итальянского "Ювентуса". Футболист заключил соглашение с "шмелями" до 2024 года.

Зимой 2020 года Джан перешел в "Боруссию" на правах аренды до 30 июня.

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Как информирует сайт "Боруссии", новый контракт между "Боруссией" Дортмунд и Джаном вступит в силу с 1-го июля.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden.



Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

Сумма трансфера хавбека не уточняется. По данным Transfermarkt, "шмели" заплатили за полузащитника 25 миллионов евро.