"Боруссия" Дортмунд неожиданно приобрела звездного футболиста "Ювентуса"
"Боруссия" Дортмунд выкупила полузащитника Эмре Джана у итальянского "Ювентуса". Футболист заключил соглашение с "шмелями" до 2024 года.
Зимой 2020 года Джан перешел в "Боруссию" на правах аренды до 30 июня.
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Как информирует сайт "Боруссии", новый контракт между "Боруссией" Дортмунд и Джаном вступит в силу с 1-го июля.
Сумма трансфера хавбека не уточняется. По данным Transfermarkt, "шмели" заплатили за полузащитника 25 миллионов евро.
- Джан уже успел дебютировать за "Шмелей", проведя три матча. В его активе гол в чемпионате Германии.
- Кроме "Ювентуса" и "Боруссии", Эмре защищал цвета английского "Ливерпуля", немецких "Байера" и "Баварии".
- 26-летний Джан является воспитанником "Баварии".
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