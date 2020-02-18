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"Боруссия" Дортмунд неожиданно приобрела звездного футболиста "Ювентуса"

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Эмре Джан / twitter.com/emrecan

"Боруссия" Дортмунд выкупила полузащитника Эмре Джана у итальянского "Ювентуса". Футболист заключил соглашение с "шмелями" до 2024 года.

Зимой 2020 года Джан перешел в "Боруссию" на правах аренды до 30 июня.

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Как информирует сайт "Боруссии", новый контракт между "Боруссией" Дортмунд и Джаном вступит в силу с 1-го июля.

Сумма трансфера хавбека не уточняется. По данным Transfermarkt, "шмели" заплатили за полузащитника 25 миллионов евро.

  • Джан уже успел дебютировать за "Шмелей", проведя три матча. В его активе гол в чемпионате Германии.
  • Кроме "Ювентуса" и "Боруссии", Эмре защищал цвета английского "Ливерпуля", немецких "Байера" и "Баварии".
  • 26-летний Джан является воспитанником "Баварии".
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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Спорт Ювентус Трансферы ФК Боруссия Д
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