"Боруссия" Дортмунд разбила "Аугсбург": видео

"Боруссия" Дортмунд, которая претендует выиграть Бундеслигу в новом сезоне разгромной победой начала чемпионат. "Шмели" дома поиздевались над "Аугсбургом".

Боруссия – Аугсбург 5:1

Голы: Алькасер, 3, 59, Санчо, 51, Ройс, 59, Брандт, 82 – Нидерлерхнер, 1

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Уже на первой минуте гости вышли вперед. Нидерлерхнер ошеломил "Боруссию" своим голом и вывел "Аугсбург" вперед. И праздновали гости не слишком долго. Через две минуты Пако Алькасер восстановил паритет.

Победу "шмели" оформили через 8 минут второго тайма. В период с 51 до 59 минуты хозяева провели три мяча. Результат 5:1 установил новичок команды Юлиан Брандт на 82 минуте.

Боруссия – Аугсбург – видеообзор матча

У "Боруссии" также есть другой повод праздновать. В первом же туре потеряла очки "Бавария", которая выиграла семь последних розыгрышей Бундеслиги. Мюнхенцы дома не смогли одолеть "Герту".