"Боруссия" Дортмунд вдвое переплатила за звездного новичка

Дортмундская "Боруссия" 29 декабря неожиданно объявила о покупке игрока австрийского "Зальцбурга" Эрлинга Холланда. Нападающий присоединится к своей новой команде 3 января и отправится с "шмелями" на тренировочный сбор в Испанию.

По информации портала Transfermarkt, "Боруссия" заплатила за Холланда 20 миллионов евро. Причем стоимость норвежца на трансферном рынке составляет 45 миллионов евро.

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Итальянские издания la gazzetta dello sport и Tuttosport сообщили, что на самом деле "шмели" заплатили вдвое больше.

"Зальцбург" получил 20 миллионов евро, 10 миллионов было выплачено отцу футболиста Алльфу-Инге Холланду и 15 миллионов – его агенту Мино Райоле.

Таким образом, "Боруссия" потратила на трансфер норвежского футболиста 45 миллионов евро.

Британские СМИ также сообщили, что агент Райола будет иметь высокий процент компенсации от будущего трансфера Холланда.

Контракт 19-летнего игрока рассчитан до 2024 года. В первые два года действия контракта его зарплата составит 6 миллионов евро, а затем вырастет до 8 миллионов. С третьего года соглашения начнет действовать условие о сумме отступных за Холланда.