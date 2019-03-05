Боруссия – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Боруссия – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов
Боруссия – Тоттенхэм смотреть онлайн

Дортмундская "Боруссия" в матче против "Тоттенхэма" постарается пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Показ этого матча будет происходить и в Украине. Как по телевидению, так и онлайн.

Показ матчей лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" будет показано противостояние "Боруссия" Д – "Тоттенхэм". Начало трансляции – в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Боруссия" Д - "Тоттенхэм" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Тоттенхэм" состоится во вторник, 5 марта. Обзор матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем ФК Боруссия Д Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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