Боруссия – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Боруссия – Тоттенхэм: прогноз, ставки на матч Лиги чемпионов
Боруссия – Тоттенхэм прогноз букмекеров

Первыми определить участника четвертьфинала Лиги чемпионов выпадет паре "Боруссия" – "Тоттенхэм". Букмекеры оценили шансы каждой из команд как на победу в этом матче, так и на проход в следующий раунд.

Довольно неожиданно закончился первый матч между этими командами. В Лондоне "Тоттенхэм" на "Уэмбли" забил "Боруссии" три мяча, хотя именно немцы изначально считались фаворитом пары. Гости неплохо начали матч, создали несколько моментов, но забить не смогли. А вот "Тоттенхэм" смог. Подопечные Почеттино выжали из своих моментов максимум.

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Прогноз от William Hill

Ведущая британская букмекерская контора оценила победу "шмелей" в домашнем матче в 1,95. В то время как на победу их соперников коэффициент 3,70. На то, что команды так и не смогут выявить сильнейшего – 3,75.

Относительно авторов гола, то здесь вероятнее всего могут забить Марко Ройс или Пако Алькасер от "Боруссии" Д и Гарри Кейн от "Тоттенхэма" – по 2,05.

Прогноз от PariMatch

Немного больший коэффициент на победу "Боруссии" в PariMatch – 1,99. При этом что победа "Тоттенхэма" оценена в те же 3,70. Ничья в матче – 3,80.

На голы Гарри Кейна и Марко Ройса букмекер дает коэффициент 2,50.

Прогноз от Marathon bet

Их букмекеры дали самый высокий коэффициент на победу "Боруссии" – 2,02. Победа "Тоттенхэма" в этом противостоянии – 3,82. Ничья в матче – 3,76.

Матч "Боруссия" Д – "Тоттенхэм" состоится во вторник, 5 марта. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт 24.

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Теги: Лига чемпионов Спорт Футбол Новости Спорта Тоттенхем ФК Боруссия Д
Источник: 24 Канал
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