"Боруссия" включила легендарную песню на пустом стадионе и обратилась к фанам: видео

Футбольный клуб "Боруссия" из города Дортмунд обратился к своим болельщикам во время карантина. Матчи "шмелей" пока не происходят из-за пандемии коронавируса. Поэтому домашний стадион немцев "Сигнал Идуна Парк" пустует.

Клуб выпустил видео с пустого стадиона "Сигнал Идуна Парк" с записью легендарной песни You'll Never Walk Alone.

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"Мы скучаем за этим. И, прежде всего, за вами", – написала пресс-служба дортмундцев в Твиттере.

Смотрите видео со стадиона "Боруссии"

Коронавирус и немецкий футбол

Из-за пандемии коронавируса все немецкие футбольные лиги приостановлены до 2-го апреля. До остановки Бундеслиги было сыграно 25 туров. Лидирует мюнхенская "Бавария".

В то же время немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит уверен, что проведение футбольных матчей возможно только в следующем году.

Таким образом, по его мнению, в этом году не стоит ожидать футбольных матчей в Германии.

В Германии по состоянию на 20 марта коронавирус подтвержден примерно у 14 тысяч человек. От коронавируса в Германии умер 31 человек.

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