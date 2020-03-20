24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

"Боруссия" включила легендарную песню на пустом стадионе и обратилась к фанам: видео

- Читати новину українською

Футбольный клуб "Боруссия" из города Дортмунд обратился к своим болельщикам во время карантина. Матчи "шмелей" пока не происходят из-за пандемии коронавируса. Поэтому домашний стадион немцев "Сигнал Идуна Парк" пустует.

Клуб выпустил видео с пустого стадиона "Сигнал Идуна Парк" с записью легендарной песни You'll Never Walk Alone.

Читайте также Владелец "Хоффенхайма" помогает разработать вакцину от коронавируса: его травят фанаты

"Мы скучаем за этим. И, прежде всего, за вами", – написала пресс-служба дортмундцев в Твиттере.

Смотрите видео со стадиона "Боруссии"

Коронавирус и немецкий футбол

  • Из-за пандемии коронавируса все немецкие футбольные лиги приостановлены до 2-го апреля. До остановки Бундеслиги было сыграно 25 туров. Лидирует мюнхенская "Бавария".
  • В то же время немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит уверен, что проведение футбольных матчей возможно только в следующем году.
  • Таким образом, по его мнению, в этом году не стоит ожидать футбольных матчей в Германии.
  • В Германии по состоянию на 20 марта коронавирус подтвержден примерно у 14 тысяч человек. От коронавируса в Германии умер 31 человек.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта ФК Боруссия Д Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:10 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
сегодня 15:03 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 14:01 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 11:32 "Спасибо тебе, Боже, что я не москаль": легионер "Карпат" разорвал фанатов заявлением
Софія Кулай
19 марта 17:55 Как украинские спортсмены и клубы поддержали борьбу с коронавирусом
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук