"Бостон" первым вышел в следующий раунд плей-офф НБА

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"Бостон" первым вышел в следующий раунд плей-офф НБА
"Бостон" первым вышел в следующий раунд плей-офф НБА / twitter.com/celtics

Баскетбольный клуб "Бостон" стал первым участником четвертьфинала НБА. "Селтикс" в сухую победили "Индиану".

Индиана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)

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В четвертом матче в серии "Бостон" спокойно обыграл "Пейсерз". В первой четверти лучшими были баскетболисты "Индианы", которые набрали на два очка больше. По ходу второй 12-минутки доминировали гости, но в конце четверти "Индиане" удалось выровнять игру. На большой перерыв команды ушли при небольшом преимуществе хозяев.

В третьей четверти "Индиана" на протяжении почти всего времени была впереди. Только на последних секундах "Бостон" вышел вперед. "Индиана" провалила последнюю четверть, и "Бостон" одержал четвертую победу в серии.

В следующем раунде "Бостон" встретится с победителем пары "Милуоки" – "Детройт". Сейчас в серии 3:0 побеждают "Бакс".

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Теги: NBA Спорт Баскетбол
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