"Бостон" победил "Сент-Луис" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли: видео

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"Бостон" открыл счет в серии с "Сент-Луисом"
"Бостон" открыл счет в серии с "Сент-Луисом" / Фото из открытых источников

"Бостон" выиграл первый матч финальной серии Кубка Стэнли у "Сент-Луиса". Хозяева отправили в ворота гостей четыре шайбы, пропустив две.

"Бостон" – "Сент-Луис" 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Счет в серии: 1:0

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Пропустив две шайбы в свои ворота, "Бостон" смог переломить ход поединка и одержать победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. При этом "Брюинз" почти в два раза перебрасывали своих соперников.

Голкипер хозяев площадки Туука Раск отразил за матч 18 из 20 бросков, а его коллега из "Блюз" Джордан Биннингтон справился с 34-ю из 37-ми. Счет в первом периоде открыл Брейди Шенн, а в начале второй двадцатиминутки отличился Владимир Тарасенко.

После этого забивал только "Бостон". Коннор Клифтон и Чарли Макэвой нивелировали преимущество соперников, Шон Курала забросил победную шайбу, а Брэд Маршан попал в пустые ворота "Сент-Луиса".

Следующая игра между "Сент-Луисом" и "Бостоном" состоится 30 мая.

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Теги: Спорт Хоккей
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