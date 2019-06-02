"Бостон" разгромно победил "Сент-Луис" и вышел вперед в финале Кубка Стэнли

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" со счетом 7:2 в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли и вышел вперед в противостоянии – 2:1.

"Сент-Луис" – "Бостон" 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Счет в серии – 1:2

Предыдущий матч: "Сент-Луис" в овертайме сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли: видео

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Еще по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.

В составе "музыкантов" заброшенными шайбами отметились Колтон Парейко и Иван Барбашев. Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.

Четвертый матч серии состоится в Сент-Луисе в ночь с 3-го на 4 июня.

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