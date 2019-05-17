"Бостон" в сухую разгромил "Каролину" и стал первым финалистом НХЛ: видео

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"Бостон"
"Бостон" / twitter.com

Хоккейный клуб "Бостон" первым пробился в финал плей-офф НХЛ. "Брюинс" в сухую разгромили "Каролину" в четвертом матче серии.

Каролина – Бостон 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

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До этого матча "Бостон" вел в серии 3:0 и, чтобы сыграть в финале "Брюинс" нужна была только одна победа. В первом периоде команды не забивали, хотя и имели несколько хороших моментов.

Во втором периоде "Бостон" отличился дважды, чем заставил "Каролину" идти ва-банк. "Ураганы" счастье у ворот "Бостона" так и не нашли и пропустили в последние 20 минут еще дважды.

Таким образом, "Бостон" победил со счетом 4:0 и выиграл серию с таким же результатом.

В финальном матче "Бостон" сыграет с победителем пары "Сан-Хосе" – "Сент-Луис". Пока в этой серии счет 2:1 в пользу "акул".

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Теги: Спорт NHL Хоккей
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