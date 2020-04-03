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BoxRec: Ломаченко опустился на девятую строчку рейтинга лучших боксеров

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Василий Ломаченко / facebook.com/VasylLomachenko

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise украинец Василий Ломаченко потерял несколько позиций по версии BoxRec. Среди украинских боксеров Ломаченко занимает высшую строчку рейтинга.

Портал BoxRec обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

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Рейтинг продолжает возглавлять мексиканец Сауль Альварес, выступающий в среднем весе. Вторую строчку рейтинга занимает британец Тайсон Фьюри, которому в феврале удалось отобрать у Деонтея Уайлдера титул WBC в супертяжелом дивизионе.

Тройку лидеров замыкает американец Эррол Спенс.

Выше всех из украинцев расположился Василий Ломаченко. В обновленном рейтинге украинец опустился на 9-ю строчку рейтинга.

Второе место среди украинцев – у Александра Усика, который расположился на 16-й позиции, Сергей Деревянченко занимает 35-ю строчку, а Александр Гвоздик располагается на 46-й позиции.


Топ-10 лучших боксеров мира по версии BoxRec

Достижения Василия Ломаченко

  • На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
  • На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из Южной Кореи.
  • В течение 2012 – 2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", которая выступает в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
  • Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец все же проиграл.
  • Чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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