Брайтон – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Брайтон - Манчестер Сити: где смотреть онлайн 12 мая 2019 - чемпионат Англии
Брайтон – Манчестер Сити смотреть онлайн

"Манчестер Сити" может оформить очередное чемпионство в матче против "Брайтона", матч между этими командами в воскресенье, 12 мая, можно будет посмотреть и в Украине. Как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Брайтон" – "Манчестер Сити" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Брайтон" – "Манчестер Сити" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции платный – 89 гривен в месяц. Однако там есть возможность просматривать моменты матча, а также смотреть онлайн другие матчи – чемпионат Украины, Италии и Англии, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Поединок 38-го тура чемпионата Англии "Брайтон" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 12 мая. Начало игры – в 17:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити
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