"Манчестер Сити" в нервном поединке разгромил "Брайтон" и стал чемпионом Англии: видео

"Манчестер Сити" в 38-м туре чемпионата Англии (АПЛ) сумел одержать тяжелую победу против "Брайтона" и оформил чемпионство.

Брайтон – Манчестер Сити 1:4

Голы: Маррей, 27, – Агуэро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 64, Гюндоган, 72

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"Манчестер Сити", чтобы оформить чемпионство, нужно было побеждать. "Горожане" свою задачу хорошо знали, однако в матче с "чайками" долго "запрягали". В течение получаса гости не могли создать острый момент у ворот "Брайтона" и в середине тайма поплатились. На 27 минуте Маррей продавил украинца Зинченко и забил первый гол в матче после углового.

"Сити", зная, что "Ливерпуль" свой матч выиграет, бросились в атаку и сразу отыгрались. Агуэро избежал офсайда и пробил между ног Райана – 1:1. После этого у команды Пепа Гвардиола начали возникать момент за моментом. В частности, на 30 минуте Бернарду Силва головой пробил по воротам "Брайтона", но вратарь поймал мяч. На 37 минуте свой момент не сумел реализовать Марез. Алжирец с острого угла попал во вратаря и заработал угловой. После навеса мяч в сетку загнал Эмерик Ляпорт. Защитник, разогнавшись, высоко выпрыгнул и мощно пробил головой – 1:2.

Забив второй гол, "Сити" сбавили обороты. Из-за этого свой момент забить имел "Брайтон". "Чайки" заработали опасный штрафной, который прекрасно исполнил Данк. Мяч после удара защитника полетел по странной траектории, и Эдерсон едва справился с ударом.

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После перерыва "Манчестер Сити" снова побежал забивать, чтобы получить комфортный результат. И на 64 минуте "горожане" своего добились. Марез накрутил защитников "Брайтона" и мощно пробил в девятку. Вратарь "чаек" не смог выручить партнеров – 1:3, и это была хорошая заявка от "Манчестер Сити" на чемпионство.

Выносить золотые медали АПЛ для "Манчестер Сити" можно было на 72 минуте. Гюндоган элегантно пробил со штрафного и сделал счет 4:1. На этом "Манчестер Сити" успокоился и довел матч до логического завершения.

Брайтон – Манчестер Сити – видеообзор матча

Для "Манчестер Сити" это четвертый титул АПЛ (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/2019). Еще дважды "горожане" выигрывали чемпионат Англии (1936/37, 1967/68).

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