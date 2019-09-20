Брат "динамовца" Кадири на просмотре в "Карпатах"

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Мохаммед Кадири
Мохаммед Кадири / ФК "Динамо"

Львовские "Карпаты" пытаются увеличить свою заявку игроков. На просмотр во львовский клуб прибыл Мохаммед Саммед, который является братом полузащитника "Динамо" Мохаммеда Кадири.

Информацию о просмотре игрока, а также его тренировке с "Карпатами" опубликовал канал "Футбол 1". При этом отмечается, что Мохаммед Саммед играет на позиции левого полузащитника. Может сыграть и на позиции левого защитника. Предыдущим его клубом был турецкий "Истанбулспор".

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Журналист отмечает, что он является родственником полузащитника "Динамо" Мохаммеда Кадири. По данным Tribuna.com это родной брат игрока киевлян.

При этом сайт "Карпат" выложил фото с тренировки команды. Однако Мохаммед Саммед в подборку не попал. Как и немецкий нападающий угандского происхождения Мелвин Лоренц, который тоже находится на просмотре.

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Теги: Динамо ФК Карпаты Спорт Футбол
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