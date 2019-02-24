Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео

В столице Южной Кореи Сеуле состоялся турнир по смешанным единоборствам Road Fighting Championship. В финале легковесов встретились россиянин, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Шамиль Завуров и французский боец Мансур Барнави.

В третьем раунде 26-летний француз Барнави ударил коленом и нокаутировал 34-летнего Завурова.

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Россиянин потерял сознание и упал на настил октагона.

За победу в финале Road FC француз получил 200 тыс. долл.

Что такое смешанные единоборства?

Это вид спорта и категория боевых искусств, включающая в себя разнообразные средства и способы ведения обороны и нападения в рукопашном бою. Основу смешанных боевых искусств составляют классические виды борьбы (греко-римская и вольная борьба, дзюдо, джиу-джитсу и т.д.) и классическая ударная техника (бокс и кикбоксинг). В отличие от классических боевых искусств, которые в своем большинстве происходят из стран Востока, смешанные боевые искусства не несут в себе духовной или религиозной нагрузки, отдавая предпочтение спортивно-прикладным аспектам.

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