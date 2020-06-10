Владимир Кличко проводил карантин за пределами Украины, поэтому долгое время не мог встретиться со своим родным братом Виталием.

Однако после открытия границ братья Кличко все же встретились. Фото встречи опубликовал на своей странице в Instagram Владимир, отметив долгую разлуку с братом из-за карантина.

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"Наконец-то снова объединился со своим братом", – подписал Владимир фото, на котором они меряются силами в армрестлинге.

Братья Кличко: что известно

Владимир поддерживает себя в форме и проводит время в свое удовольствие. Тогда как работа брата в столице требует от него постоянной занятости. Так что неудивительно, что встретиться братьям не так и просто.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м, когда уступил британцу Энтони Джошуа. Виталий Кличко, в свою очередь, последний бой провел в 2012 году.