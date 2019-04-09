Братья Кличко получили очередную престижную награду

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Братья Кличко
Братья Кличко / twitter.com

Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко получили награды за выдающиеся достижения в боксе от Немецкой ассоциации боксеров.

Награда Украинский экс-чемпионам мира по боксу была вручена по случаю 70-летия организации, сообщает Klitschko-brothers.com.

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Как известно, к большинству своих боев Виталий и Владимир готовились в Германии, проживая там некоторое время. Также в Германии боксеры провели значительное количество поединков.

Виталий Кличко после завершения карьеры ушел в политику и с 2014 года является мэром Киева.

Владимир Кличко близок к возвращению в бокс.

Спорт 24 писал, что в марте 2019 стримингова платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стримингова компания DAZN сделала лучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

Владимир Кличко не спешит опровергать частые упоминания камбэка в прессе.

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Теги: Спорт Бокс Владимир Кличко Виталий Кличко
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