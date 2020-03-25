Братья Кличко признаны лучшими боксерами хевивейта в 21 веке: рейтинг

Лучшими боксерами-тяжеловесами 21 века по версии издания Marca стали братья Владимир и Виталий Кличко.

Владимир Кличко оказался на вершине этого рейтинга. Издание отметило огромный вклад Владимира в мировой профессиональный бокс и указало, что украинский боксер многократно защищал чемпионские пояса.

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В начале века он выиграл титул чемпиона мира по версии WBO, победив одного из величайших североамериканских боксеров Криса Берда. Он победил 22 соперника за титул чемпиона мира, приравняв свою карьеру к легендарному Джо Луису,

– написало издание о Владимире.

Вторую строчку занял Виталий Кличко:

Старший брат также одолел своих соперников, защитив титул чемпиона мира по версии WBC двенадцать раз. После поражения Ленноксу Льюису, он никогда не проигрывал снова. Единственные два поражения в его карьере были вызваны двумя травмами: плечо против Криса Берда и порез века против Льюиса.

Топ-5 лучших боксеров супертяжелого дивизиона в 21 веке:

1. Владимир Кличко (64-5, 54 КО);

2. Виталий Кличко (44-2, 42 КО);

3. Энтони Джошуа (23-1, 21 КО);

4. Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО);

5. Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).

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