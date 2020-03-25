24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Братья Кличко признаны лучшими боксерами хевивейта в 21 веке: рейтинг

- Читати новину українською

Лучшими боксерами-тяжеловесами 21 века по версии издания Marca стали братья Владимир и Виталий Кличко.

Владимир Кличко оказался на вершине этого рейтинга. Издание отметило огромный вклад Владимира в мировой профессиональный бокс и указало, что украинский боксер многократно защищал чемпионские пояса.

Читайте также За тебя я всегда тревожусь, как за своих детей, – Виталий Кличко поздравил брата с днем рождения

В начале века он выиграл титул чемпиона мира по версии WBO, победив одного из величайших североамериканских боксеров Криса Берда. Он победил 22 соперника за титул чемпиона мира, приравняв свою карьеру к легендарному Джо Луису,
– написало издание о Владимире.

Вторую строчку занял Виталий Кличко:

Старший брат также одолел своих соперников, защитив титул чемпиона мира по версии WBC двенадцать раз. После поражения Ленноксу Льюису, он никогда не проигрывал снова. Единственные два поражения в его карьере были вызваны двумя травмами: плечо против Криса Берда и порез века против Льюиса.

Топ-5 лучших боксеров супертяжелого дивизиона в 21 веке:

1. Владимир Кличко (64-5, 54 КО);
2. Виталий Кличко (44-2, 42 КО);
3. Энтони Джошуа (23-1, 21 КО);
4. Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО);
5. Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Коронавирус в Украине: уже заразились 136 человек
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Виталий Кличко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 19:18 Усик запустил новый челлендж во время карантина: видео
Юрій Семенюк
22 марта 10:36 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 14:05 Ровно 14 лет назад Шевченко забил свой последний гол за "Милан" в Италии – видео
Софія Кулай
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук