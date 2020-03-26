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Братья Кличко вышли в ринг друг против друга: сенсационное видео боя

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Любители бокса на протяжении долгого времени питали надежды увидеть в ринге противостояния Виталия и Владимира Кличко. Однако выдающиеся украинские боксеры наотрез отказывались выходить в ринг друг против друга.

В свое время Владимир рассказывал, что вместе с братом дал слово маме, что никогда не выйдет в ринг против Виталия.

Также Кличко-младший рассказывал, что им с братом предлагали 100 миллионов долларов за бой. И по словам Владимира, за деньги все купить нельзя.

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Однако все вышесказанное не мешало боксерам проводить спарринги, поддерживая физическую форму.

Фейсбук-страница Klitschko-brothers опубликовала фрагменты одного из спаррингов братьев.

Видео спарринга братьев Кличко

Кроме значительного вклада в развитие бокса, братьям принадлежит уникальный рекорд.

В 2008 году они стали первыми в истории профессионального бокса братьями, которые одновременно завоевали титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям самых престижных мировых организаций WBC, IBF и WBO.

Титулом WBC владел Виталий, а всеми другими поясами – Владимир.

Виталий Кличко завершил карьеру в 2012 году, победив немца Мануэля Чарра. Владимир ушел из бокса в 2017 году, проиграв Энтони Джошуа.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Виталий Кличко Бокс
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